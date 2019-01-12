В Державіаслужбі розповіли, де в Києві і області не можна використовувати БПЛА

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Це історичний центр міста, а також в зонах аеропортів "Київ" і "Антонов"

Державна авіаційна служба України опублікувала чинні правові норми, що регулюють використання безпілотних повітряних суден в Україні, а також повітряні зони, в яких не можна використовувати безпілотні літальні апарати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, зараз питання безпечного використання безпілотних повітряних суден (БВС) недостатньо врегульовано, а чинна нормативна база ускладнює експлуатацію БВС з комерційною, спортивною метою або в якості хобі.

"Враховуючи стрімкий розвиток ринку БВС, ми працюємо над розробкою нових правил, які безпечно інтегрують нові види повітряних судів в існуючу систему використання повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Києві беспилотникам заборонено літати в зонах аеропортів "Київ" і "Антонов", над частиною історичного центру Києва, близько двох вертодромів (район парку Муромець і Феофанії).

У Київській області це:

аеропорт "Бориспіль";

зона Київської ГЕС;

територія навколо реактора Чорнобильської АЕС;

аеропорти в Бородянці, Бузової, Білій Церкві та Гостомелі;

парашутний центр в Чайці;

військовий полігон в Старому;

польоти над Вишгородом Білою Церквою і в околицях Глевахи.

Інтерактивна карта (google.com/maps)

"Польоти БВС вагою до 20 кг повинні виконуватися в межах зон обмежень/резервування повітряного простору. Для цього потрібно звернутися з листом в довільній формі за разовою заявкою в Украероцентр за 10 робочих днів", - резюмували в Державіаслужбі.

Нагадаємо, вчора, 11 січня, в Луганській області, поблизу міста Щастя, були зафіксовані два безпілотника бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що вночі 8 січня біля одного з військових арсеналів знешкодили безпілотник.