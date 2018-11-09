Держаудитслужба виявила мільярдні порушення в Мінекології

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Порушення виявлені за низкою бюджетних програм

Державна аудиторська служба оприлюднила дані фінансового аудиту виконання бюджетних програм у Міністерстві екології та природних ресурсів України за період з 01.01.2015 до 31.12.2017. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держаудитслужби.

Як зазначили в Держаудитслужбі, щороку на Мінприроди виділяється близько 0,7% (5 млрд грн) видаткової частини державного бюджету України (у тому числі 0,8 млрд грн безпосередньо апарату міністерства).

Зокрема, Мінприроди у 2015 році отримало фінансування за програмою "Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища" на суму 289 млн грн. Проте через фактичне незатвердження паспорта бюджетної програми у 2015 році кошти за зазначеною програмою не були використані взагалі.

Також аудитом установлено низку факторів, які перешкоджають належному виконанню завдань за бюджетною програмою "Збереження природно-заповідного фонду" у 2016-2017 роках спрямовано 435,6 млн грн.

Зокрема, невстановлення меж території, що входить до складу НПП "Голосіївський" загальною площею понад 10 тис га, стало одним із чинників, що призвели до використання іншими юридичними і фізичними особами із порушенням законодавства про природно-заповідний фонд майже 34 га земельних ділянок на території міста Києва, які мають бути передані парку. Вартість зазначених 34 га розрахунково становить 441,5 млн грн.

Нагадаємо, що у вересні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроект "Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю". Проектом закону пропонується надати Держаудитслужбі спеціальний статус.

Відзначимо, що Рахункова палата за 22 роки діяльності виявила неефективне використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 млрд гривень.