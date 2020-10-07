Госаудитслужба опровергла информацию о выводах аудита "Нафтогаза"

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

Государственная аудиторская служба Украины не обнародовала результатов аудита "Нафтогаза", в средствах массовой информации распространили недостоверную информацию.

Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы на официальном сайте.

В службе отметили, что действительно провели контрольный заход на АО "НАК "Нафтогаз Украины", и завершили согласовательные процедуры, однако процедура реализации материалов только начали.

Никаких выводов по аудиту компании Госаудитслужба не обнародовала.

"Госаудитслужба не подтверждает информацию, освещаемую в некоторых СМИ, поскольку такая информация является субъективным мнением автора и не соответствует действительности", - отмечается в сообщении службы.

В свою очередь в компании "Нафтогаз Украины" отметили, что существующие в компании проблемы с отчетностью связаны с правовыми коллизиями и несовершенством законодательных норм. А выполнение плана по увеличению добычи сорвал позапрошлый состав правительства, который несвоевременно утвердил финансовый план компании.

"Поскольку финплан 2018 года не был вовремя утвержден тогдашним правительством, мы не смогли инвестировать в разработку новых месторождений. Это привело к потере нами лицензий. Сейчас перед нынешним правительством стоит задача обеспечить выдачу новых лицензий на добычу", - сообщается на странице "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что ревизоры Госжаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и финансовых нарушений в работе "Нафтогаза" на 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму свыше 75 млрд грн.