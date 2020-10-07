ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Госаудитслужба опровергла информацию о выводах аудита "Нафтогаза"

Киев, Среда 07 октября 2020 13:08
Госаудитслужба опровергла информацию о выводах аудита "Нафтогаза"
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственная аудиторская служба Украины не обнародовала результатов аудита "Нафтогаза", в средствах массовой информации распространили недостоверную информацию.

Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы на официальном сайте.

В службе отметили, что действительно провели контрольный заход на АО "НАК "Нафтогаз Украины", и завершили согласовательные процедуры, однако процедура реализации материалов только начали.

Никаких выводов по аудиту компании Госаудитслужба не обнародовала.

"Госаудитслужба не подтверждает информацию, освещаемую в некоторых СМИ, поскольку такая информация является субъективным мнением автора и не соответствует действительности", - отмечается в сообщении службы.

В свою очередь в компании "Нафтогаз Украины" отметили, что существующие в компании проблемы с отчетностью связаны с правовыми коллизиями и несовершенством законодательных норм. А выполнение плана по увеличению добычи сорвал позапрошлый состав правительства, который несвоевременно утвердил финансовый план компании.

"Поскольку финплан 2018 года не был вовремя утвержден тогдашним правительством, мы не смогли инвестировать в разработку новых месторождений. Это привело к потере нами лицензий. Сейчас перед нынешним правительством стоит задача обеспечить выдачу новых лицензий на добычу", - сообщается на странице "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что ревизоры Госжаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и финансовых нарушений в работе "Нафтогаза" на 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму свыше 75 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика аудитНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь