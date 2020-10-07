Держаудитслужба спростувала інформацію про висновки аудиту "Нафтогазу"

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

Державна аудиторська служба України не оприлюднювала результатів аудиту "Нафтогазу", в засобах масової інформації поширили недостовірну інформацію.

Про це йдеться у повідомленні Держаудитслужби на офіційному сайті.

В службі зазначили, що дійсно провели контрольний захід на АТ "НАК "Нафтогаз України", та завершили узгоджувальні процедури, проте процедуру реалізації матеріалів тільки розпочали.

Жодних висновків щодо аудиту компанії Держаудитслужба не оприлюднювала.

"Держаудитслужба не підтверджує інформацію, висвітлену у деяких ЗМІ, оскільки така інформація є суб’єктивною думкою автора і не відповідає дійсності", - зазначається в повідомленні служби.

Своєю чергою в компанії "Нафтогаз України" зазначили, що існуючі у компанії проблеми зі звітністю пов’язані з правовими колізіями й недосконалістю законодавчих норм. А виконання плану зі збільшення видобутку зірвав позаминулий склад уряду, який несвоєчасно затвердив фінансовий план компанії.

"Оскільки фінплан 2018 року не був вчасно затверджений тодішнім урядом, ми не змогли інвестувати в розробку нових родовищ. Це призвело до втрати нами ліцензій. Зараз перед нинішнім урядом стоїть завдання забезпечити видачу нових ліцензій на видобуток", - повідомляється на сторінці "Нафтогаз України" у Facebook.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомила, що ревізори Держаудитслужби за результатами проведеного аудиту нібито нарахували недоліків та фінансових порушень у роботі "Нафтогазу" на 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн.