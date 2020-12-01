Госаудит после проверки предлагает ликвидировать Николаевский порт

Государственная аудиторская служба Украины по результатам проверки рекомендовала Министерству инфраструктуры ликвидировать Николаевский морской торговый порт

Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Сообщается, что на предприятии провели аудит деятельности с 1 марта 2018 по 29 февраля 2020 года. По результатам проверки, несмотря на наличие прибыли, фактически Николаевский порт не осуществил перегрузку ни одной тонны груза.

Дело в том, что порт передал свои производственные средства в аренду частным операторам до конца 2029-2030 годов без права расторжения договоров в одностороннем порядке. При этом сам Николаевский порт не проверяет состояние переданного в аренду государственного имущества.

Также сообщается, что штат порта состоит из административно-управленческого и обслуживающего персонала с зарплатой втрое выше средней по отрасли. Доходы формируют пассивные поступления за аренду, но долги перед кредиторами за два года выросли в 3,5 раза и достигли 44,13 млн гривен. На этом фоне износ основных средств предприятия приближается к 100%.

Кроме того, аудит выявил неэффективные затраты и упущенные выгоды на общую сумму почти 127 млн ​​гривен.

Таким образом, Мининфраструктуры рекомендуют поднять перед Кабмином вопрос изъятия Николаевского порта из перечня стратегических предприятий, а также поручить АМПУ исключить его из реестра морских портов.

Отметим, в феврале Антимонопольный комитет одобрил передачу в концессию порта в Николаеве.

Напомним, в 2020 году Украина начала передавать свои порты в концессию. Первым передали торговый порт в Херсоне.