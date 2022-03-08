В Госатомрегулировании опровергли российский фейк о ядерном оружии на ЧАЭС

В частности, российские СМИ распространили новость, что Украина якобы использует ЧАЭС для создания ядерного оружия. В Госатомрегулировании напомнили, что еще с 1994 года ведут банк данных всех ядерных материалов, находящихся на территории Украины.

Также речь идет о материалах в ядерных реакторах, в хранилищах отработанного ядерного топлива. Учет ведут с точностью до 1 грамма.

"В любое время известно количество и место нахождения любой учетной единицы ядерного материала", - подчеркнули в Госатомрегулировании.

Также с 1995 года Украина предоставляет в МАГАТЭ информацию о:

количестве, месте нахождения и изменения инвентарного количества ядерных материалов;

научную деятельность, связанную с ядерными установками и ядерными материалами.

К тому же инспекторы из МАГАТЭ тщательно проверяют всю полученную информацию. В некоторых помещениях атомных станций применяются системы видеонаблюдения за использованием ядерных материалов.

"Госатомрегулирования официально утверждает, что за 26 лет применения гарантий МАГАТЭ ни разу не обвинили Украину в несоблюдении требований соглашения", - говорится в сообщении.