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В Госатомрегулировании опровергли российский фейк о ядерном оружии на ЧАЭС

Автор: Татьяна Самарук

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины опровергает ложную информацию, которую распространяют российские СМИ о том, что Украина создает ядерное оружие на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госатомрегулирования.

В частности, российские СМИ распространили новость, что Украина якобы использует ЧАЭС для создания ядерного оружия. В Госатомрегулировании напомнили, что еще с 1994 года ведут банк данных всех ядерных материалов, находящихся на территории Украины.

Также речь идет о материалах в ядерных реакторах, в хранилищах отработанного ядерного топлива. Учет ведут с точностью до 1 грамма.

"В любое время известно количество и место нахождения любой учетной единицы ядерного материала", - подчеркнули в Госатомрегулировании.

Также с 1995 года Украина предоставляет в МАГАТЭ информацию о:

  • количестве, месте нахождения и изменения инвентарного количества ядерных материалов;
  • научную деятельность, связанную с ядерными установками и ядерными материалами.

К тому же инспекторы из МАГАТЭ тщательно проверяют всю полученную информацию. В некоторых помещениях атомных станций применяются системы видеонаблюдения за использованием ядерных материалов.

"Госатомрегулирования официально утверждает, что за 26 лет применения гарантий МАГАТЭ ни разу не обвинили Украину в несоблюдении требований соглашения", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине.

Также мы писали, что оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности на ЧАЭС и в зоне отчуждения.

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