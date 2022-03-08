У Держатомрегулюванні спростували російський фейк про ядерну зброю на ЧАЕС

Зокрема, російські ЗМІ поширили новину, що Україна начебто використовує ЧАЕС для створення ядерної зброї. У Держатомрегулюванні нагадали, що ще з 1994 року ведуть банк даних всіх ядерних матеріалів, які перебувають на території України.

Також мова йде про матеріали у ядерних реакторах, у сховищах відпрацьованого ядерного палива. Облік ведуть з точністю до 1 грама.

"У будь-який час відомо кількість та місце знаходження будь-якої облікової одиниці ядерного матеріалу", - наголосили у Держатомрегулюванні.

Також з 1995 року Україна надає у МАГАТЕ інформацію про:

кількість, місця знаходження та зміни інвентарної кількості ядерних матеріалів;

наукову діяльність, пов'язану з ядерними установками та ядерними матеріалами.

До того ж інспектори з МАГАТЕ ретельно перевіряють усю отриману інформацію. У деяких приміщеннях атомних станцій застосовуються системи відеоспостереження за використанням ядерних матеріалів.

"Держатомрегулювання офіційно стверджує, що за 26 років застосування гарантій МАГАТЕ жодного разу не звинувачено Україну в недотриманні вимог угоди" - йдеться у повідомленні.