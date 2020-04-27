В госагенстве Зоны отчуждения провели обыски

В помещении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Службой безопасности Украины были проведены обыски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГАЗО в Facebook.

Сообщается, что правоохранительные органы ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением правонарушения по статье 369 Уголовного кодекса Украины одним из бывших руководителей ГАЗО и руководителем государственного предприятия, входящего в сферу управления Агентства.

"Во время обысков в ГАЗО представителям правоохранительных органов были предоставлены копии и оригиналы запрашиваемых документов, которые могут быть связаны с делом", - говорится в сообщении.

Также глава Государственного агентства Сергей Калашник заявил, что он всесторонне будет способствовать следствию и предоставлять все документы и информацию, которые помогут беспристрастно рассмотреть ситуацию.

Ранее в пресс-службе СБУ сообщили, что сотрудники управления по предотвращению коррупции ведомства разоблачили коррупционный механизм при начислении премий руководителям государственных предприятий, входящих в сферу управления ГАЗО.

Чиновники госпредприятий предложили главе агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 тысяч гривен, 50% из которых обещали передавать ей. Глава сразу сообщил о коррупционной предложение СБУ и помогал разоблачить злоумышленников.

Напомним, ранее сообщилось, что Госагенство разработает детальный план развития территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию.