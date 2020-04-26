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В Украине разработают план развития Чернобыльской зоны

Новости » Экономика     26.04.2020 - 17:28
В Украине разработают план развития Чернобыльской зоны
Фото: поврежденный пожарами лес в Чернобыльской зоне (president.gov.ua)

ГАЗО будет работать над созданием привлекательного международного имиджа Зоны

Госагентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) разработает детальный план развития территории Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что во время сегодняшнего визита в Киевскую область Владимир Зеленский встретился с главой ГАЗО Сергеем Калашниковым. Последний, в частности, рассказал президенту о развитии туристического потенциала зоны отчуждения. Калашников заявил, что займется планами создания привлекательного международного имиджа этого объекта.

"Глава Госагентства отметил, что для привлечения туристов после карантина в Чернобыльской зоне нужно улучшить инфраструктуру. Президент предложил руководителю Чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Зеленский также встречался с пожарными ГСЧС, которые принимают участие в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне. Главе государства сообщили, что огонь уничтожил уже более 11 тыс. гектаров леса.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию.

Украина пытается сделать Чернобыльскую зону максимально безопасной, - МИД Названы последствия пожаров в Чернобыльской зоне
Новости Украины Владимир ЗеленскийЧернобыль
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