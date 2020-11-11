"Горячая линия" по COVID: в Минздраве рассказали о наиболее частых жалобах

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер рассказал о наиболее частых жалобах украинцев в контактный центр Минздрава по поводу коронавирусной болезни. По его словам, в центр поступило около 27 тысяч звонков.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

По его словам, чаще всего люди звонят, чтобы пожаловаться на работу семейных врачей и на невозможность сдать ПЦР-тест.

Наиболее число обращений зафиксировано в:

Киевской области - 22%,

Киеве - 9%,

Днепропетровской области - 9%,

Харьковской области - 7%,

Черкасской области - 6%.

"С начала работы контактного центра по состоянию на сейчас поступило около 27 тысячи звонков, из которых 7631 звонок был обработан в автоматическом режиме", - сказал замминистра.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов уточнил, кто может рассчитывать на плановую госпитализацию. Ранее стало известно о запрете плановых операций и госпитализаций.

Как писало РБК-Украина, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 611 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.