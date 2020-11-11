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В Минздраве уточнили, кто может рассчитывать на плановую госпитализацию

Украина, Среда 11 ноября 2020 10:30
В Минздраве уточнили, кто может рассчитывать на плановую госпитализацию
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов уточнил, что кто может рассчитывать на плановую госпитализацию. Ранее стало известно о запрете плановых операций и госпитализаций.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

По словам министра, на плановые госпитализацию и операции могут рассчитывать беременные, новорожденные и пациенты с онкологией.

"Это оказание помощи в результате осложнения течения беременности и родов, оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями, оказание паллиативной помощи в стационарных условиях", - уточнил глава Минздрава.

По словам Степанова, если в результате отсрочки госпитализации существует риск для жизни и здоровья, останавливать ее не будут.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в понедельник, что все плановые операции и госпитализации в Украине запретили.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров планирует ввести новый карантин. Подробнее о возможных изменениях читайте в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирусгоспитализация

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