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Плачкова организовала в Одесском горсовете депутатскую группу "Оппозиционной платформы - За життя"

Новости » Политика     28.04.2020 - 21:12
Плачкова организовала в Одесском горсовете депутатскую группу "Оппозиционной платформы - За життя"
Фото: Татьяна Плачкова (пресс-служба)

Формированием группы занималась народный депутат Татьяна Плачкова

В Одесском городском совете в среду, 29 апреля, будет сформирована депутатская группа политической партии "Оппозиционная платформа - За життя". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

"Объявить о создании группы должны на завтрашней сессии совета. В ее состав войдут депутаты Алексей Еремица, Ольга Кулакевич, Богдан Гиганов, Лилия Леонидова и Владимир Корниенко", – сообщает местное издание.

Отмечается также, что формированием группы занималась народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Татьяна Плачкова.

Напомним, ранее Татьяна Плачкова вместе с фондом Вадима Рабиновича организовала обеспечение нуждающихся в Одессе и области продуктовыми наборами.

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