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Плачков організувала в Одеській міськраді депутатську групу "Опозиційної платформи - За життя"

Новини » Політика     28.04.2020 - 21:12
Плачков організувала в Одеській міськраді депутатську групу "Опозиційної платформи - За життя"
Фото: Тетяна Плачкова (прес-служба)

Формуванням групи займалася народний депутат Тетяна Плачкова

В Одеській міській раді в середу, 29 квітня, буде сформована депутатська група політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

"Оголосити про створення групи повинні на завтрашній сесії ради. До її складу увійдуть депутати Олексій Єреміца, Ольга Кулакевич, Богдан Гіганов, Лілія Леонідова і Володимир Корнієнко", – повідомляє місцеве видання.

Відзначається також, що формуванням групи займалася народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

Нагадаємо, раніше Тетяна Плачкова разом з фондом Вадима Рабиновича організувала забезпечення нужденних в Одесі та області продуктовими наборами.

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