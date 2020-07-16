В горсовете Днепра проходят обыски из-за махинаций с землей

Фото: Днепровский горсовет (facebook.com/dneprorada)

В горсовете незаконно зарегистрировали земельные участки на 1,5 млрд гривен

Правоохранители проводят обыски в Днепровском городском совете. Причиной обысков являются возможные махинации с выделением земельных участков.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Обыски проводят на основании постановлений Шевченковского районного суда Киева в рамках расследования по фактам мошенничества и злоупотребления властью или служебным положением (ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В частности, государственный кадастровый регистратор Днепра отделения Госгеокадастра Днепропетровской области в период с января по ноябрь 2019 года выполнил более 800 незаконных регистраций около 500 земельных участков, стоимость которых оценивается в 1,5 млрд гривен.

"Расследованием установлено выделение земельных участков лицам, которые на момент регистрации считались умершими в соответствии с реестром актов гражданского состояния, а также другие факты злоупотребления служебным положением должностных лиц Днепровского городского совета во время вывода земельных участков из коммунальной собственности", - сообщили в ОГП.

Также проверяется причастность к схеме других должностных лиц местных органов власти.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины провела обыски в Академии наук из-за застройки "Феофании".

Кроме этого на прошлой неделе проводили обыски в Одесском горсовете из-за использования земельных участков без документов.