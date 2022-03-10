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Городской голова анонсировал необязательную эвакуацию из Николаева

Автор: Антон Федорцив

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал об инициативе по несрочной эвакуации из областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сенкевич Online.

Из-за многочисленных обращений граждан городские власти решили обеспечить организованный выезд из Николаева. Эвакуация будет организована для тех, у "кого есть куда ехать".

"Это не обязательная эвакуация! Не срочная! Мы ее организовали для тех, кто об этом просил. Прошу не паниковать! Если вы с семьей хотите уехать из города, заполните эту электронную форму: https://forms.gle/Qf29Gj5EeQxXDGQD6", – написал Сенкевич.

Далее, по словам мэра, с заинтересованными в эвакуации жителями свяжутся волонтеры. Остальные горожане, в частности, военные, бойцы отрядов территориальной обороны, волонтеры, медики, городские и областные власти продолжат защищать Николаев.

Напомним, что с территории Сумской области за два дня эвакуировали свыше 60 тысяч человек.

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НиколаевАлександр СенкевичВторжение России в Украину