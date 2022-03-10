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Міський голова анонсував необов'язкову евакуацію з Миколаєва

Автор: Антон Федорців

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про ініціативу з нетермінової евакуації з обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сєнкевич Online.

Через численні звернення громадян міська влада вирішила забезпечити організований виїзд з Миколаєва. Евакуація буде організована для тих, "хто має куди їхати".

"Це не обов’язкова евакуація! Не термінова! Ми її організували для тих, хто про це просив. Прошу не панікувати! Якщо ви з родиною хочете виїхати з міста, заповніть цю електронну форму: https://forms.gle/Qf29Gj5EeQxXDGQD6", – написав Сєнкевич.

Далі, за словами міського голови, з зацікавленими в евакуації мешканцями зв'яжуться волонтери. Решта з містян, зокрема, військові, бійці загонів територіальної оборони, волонтери, медики, міська та обласна влада продовжать боронити Миколаїв.

Нагадаємо, що з території Сумської області за два дні евакуювали понад 60 тисяч людей.

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