За два дня было эвакуировано более 60 тысяч человек из Сумской области, - Верещук

Ирина Верещук отчитывалась об успешной эвакуации из Сумской области более 60 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вицепремьер-министра Ирины Верещук, сказанные во время брифинге .

"Из городов Сумы, Тростянец, Краснополье, в направлении Полтавы за те два дня, которые проходят, мы вывезли более 60 тысяч человек. Женщин, детей, маломобильных, пожилых людей", - заявила она.

Из города Изюм эвакуировали около 3 тысяч человек. Зато туда завезли гуманитарную помощь - лекарства, еду и тому подобное. Около 100 тонн.