ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За два дня было эвакуировано более 60 тысяч человек из Сумской области, - Верещук

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 18:45
За два дня было эвакуировано более 60 тысяч человек из Сумской области, - Верещук Скриншот видео: Ирина Верещук
Автор: Светлана Мащенко

Ирина Верещук отчитывалась об успешной эвакуации из Сумской области более 60 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вицепремьер-министра Ирины Верещук, сказанные во время брифинге.

"Из городов Сумы, Тростянец, Краснополье, в направлении Полтавы за те два дня, которые проходят, мы вывезли более 60 тысяч человек. Женщин, детей, маломобильных, пожилых людей", - заявила она.

Из города Изюм эвакуировали около 3 тысяч человек. Зато туда завезли гуманитарную помощь - лекарства, еду и тому подобное. Около 100 тонн.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины