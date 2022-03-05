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Городские власти Энергодара вернулись в здание исполкома, – городской голова

Автор: Антон Федорцив

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов отчитался об актуальном состоянии дел в городе энергетиков Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По словам главы города, он и его подчиненные смогли вернуться в здание исполкома. До этого оно было заблокировано русскими оккупантами.

"Безопасного коридора для эвакуации пока нет. Комендантский час в городе будет действовать с 18:00 до 05:30", – заявил Орлов.

Кроме того, мэр Энергодара заверил, что коммунальщики уже начали работать над восстановлением теплоснабжения. Жилые дома остались без отопления в результате атаки войск РФ на Запорожскую АЭС в ночь на пятницу.

К слову, работники ДТЭК вместе с саперами возобновляют электроснабжение в освобожденных от оккупантов городках.

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