Из-за войны России против Украины погибли 112 детей
По данным на 19 марта, из-за войны России против Украины погибли уже 112 детей. Также более 140 были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.
Сообщается, что больше всего пострадавших в Киевской - 57, Харьковской - 36, Донецкой - 28, Черниговской - 30, Николаевской - 21, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 областях.
Также сообщается, что 16 марта 2022 года российские военные убили двух жителей Колонщины (Киевская область), среди которых был 16-летний подросток.
Вчера в селе Лоцкино Баштанского района Николаевской области погиб 16-летний парень в результате разрыва противотанковой мины. А в Чернигове из-под завалов общежития достали тела 7-летних близнецов - мальчика и девочку.
Кроме того, из-за регулярных бомбежек и обстрелов повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.
Напомним, накануне во Львове устроили акцию-флешмоб с колясками в память о погибших из-за российской агрессии украинских детей.
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