Города практически нет. В Киевской ОВА оценили разрушение Бородянки

Руководитель гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба посетил освобожденную от российских оккупантов Бородянку.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию чиновника в Telegram.
Один из руководителей области оценил масштаб разрушений в городе. В данный момент там продолжают работать полиция и работники ГСЧС.
"К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Город сейчас закрыт – там работают спасатели и правоохранители", – заявил Кулеба.
Он добавил, что власти обязательно отстроят город, несмотря на значительный объем работ. В свою очередь российские военные преступники понесут ответственность за зверства.
К слову, российские оккупанты незаконно задерживают местных жителей в Запорожской и Харьковской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.