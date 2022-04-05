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Города практически нет. В Киевской ОВА оценили разрушение Бородянки

Фото: Разрушения в Бородянке (t.me/s/nexta_live)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба посетил освобожденную от российских оккупантов Бородянку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию чиновника в Telegram.

Один из руководителей области оценил масштаб разрушений в городе. В данный момент там продолжают работать полиция и работники ГСЧС.

"К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Город сейчас закрыт – там работают спасатели и правоохранители", – заявил Кулеба.

Он добавил, что власти обязательно отстроят город, несмотря на значительный объем работ. В свою очередь российские военные преступники понесут ответственность за зверства.

К слову, российские оккупанты незаконно задерживают местных жителей в Запорожской и Харьковской областях.

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