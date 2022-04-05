RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міста фактично немає. У Київській ОВА оцінили руйнування Бородянки

Фото: Руйнування в Бородянці (t.me/s/nexta_live)
Автор: Антон Федорців

Керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба відвідав звільнену від російських окупантів Бородянку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис чиновника в Telegram.

Один із керівників області оцінив масштаб руйнувань у місті. Наразі там продовжують працювати поліція і працівники ДСНС.

"На жаль, міста практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому. Місто зараз закрите – там працюють рятувальники та правоохоронці", – заявив Кулеба.

Він додав, що влада обов'язково відбудує місто, попри значний обсяг робіт. Натомість російські воєнні злочинці понесуть відповідальність за звірства.

До слова, російські окупанти незаконно затримують місцевих мешканців у Запорізькій і Харківській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України