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Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков

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Мариуполь, Понедельник 14 июня 2021 13:20
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков Мариуполь семь лет назад был освобожден от боевиков (фото: ngu.gov.ua)
Автор: Олег Черныш

Мариуполь стал одним из первых населенных пунктов, который летом 2014 года украинские военные и добровольцы освободили от боевиков "ДНР". С тех пор приморский городок превратился в главный экономический и оборонительный центр Украины на Приазовье. Как он отметил седьмую годовщину освобождения – в репортаже РБК-Украина.

Мариуполь встречает гостей июньской жарой и бело-оранжевым дымом из труб заводов. Они как черные клыки лежащего на спине дикого зверя отчаянно впиваются в лазурное небо над городом. Странный и непривычный для приезжего пейзаж.

В центре города картина более приятная глазу. Аккуратные чистые и широкие улочки, красивые лужайки и фонтаны на главной – Театральной – площади города. Она островком расположилась на недавно отремонтированном проспекте Мира.

Сегодня машины не ездят по этой обычно оживленной улице. Ровно в полдень 13 июня здесь будет военный парад. Впервые за долгие годы после освобождения по центру Мариуполя пройдет военная техника и колонны солдат.

Парад победителей

На площади собралось не менее тысячи мариупольцев, преимущественно молодые пары с детьми, но есть и пенсионеры. В толпе выделяются группы крепких бородатых парней в татуировках и с эмблемами "Азова" и "Национального корпуса".

Парад открывает проезд военной техники. Всего шесть бронеавтомобилей делают круг почета по Театральной площади и паркуются в два ряда у входа в Драмтеатр. Боевые машины сразу облепляет малышня.

Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиковГород со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиковГород со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиковГород со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Мариуполь праздновал день освобождения 13 мая (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

Бойцы "Азова", охраняющие их, лишь беспомощно разводят руками. Остановить толпы ребятишек они не в силах, грозные бойцы лишь уговаривают детей быть аккуратнее и не свалиться с брони.

Громкий возглас "Слава Украине!" и отклик "Героям слава!" с другого конца площади означают начало военного парада.

Первой по проспекту Мира марширует "коробка" полка "Азов", за ней военнослужащие Нацгвардии, пограничники, полиция, спасатели и другие силовики.

Их сопровождают возгласы "Слава Украине! Героям слава!", "Слава нации! Смерть врагам!". Нельзя сказать, что мариупольцы их единодушно подхватывают, но и говорить, что в ответ звучит тишина, было бы тоже неправдой.

Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиковОколо тысячи жителей Мариуполя собрались на празднование (фото: ngu.gov.ua)

Весь парад занимает от силы 15 минут, колонны военных в полном обмундировании и с боевыми знаменами проходят маршем всего около 500 метров и выстраиваются в шеренгу лицом к Драмтеатру.

У его входа импровизированная сцена с военным руководством, чиновниками и неожиданно журналистом Дмитрием Гордоном. Он стоит по центру чиновничьей шеренги. Его неформальный вид – белая футболка сборной Украины и спортивные штаны – резко контрастирует с темными пиджаками и военной формой гражданского и военного руководства.

Оно здесь представлено командующим Нацгвардии Николаем Баланом, первым замсекретаря СНБО Михаилом Ковалем и начальником Донецкой полиции Николаем Семенишиным. Мэр Мариуполя Виктор Бойченко и глава местной ОГА Павел Кириленко на торжества по случаю освобождения Мариуполя не явились – отправили заместителей.

Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиковСреди чиновников и военных были журналисты Гордон и Бутусов (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

Также на сцене еще один журналист Юрий Бутусов, депутат Верховной рады Сергей Тарута и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Двое последних решили рассказать собравшимся о деоккупации города семь лет назад.

Тарута утверждает, что именно он тогда возглавил штаб по подготовке спецоперации. "Два раза мы ее откладывали, потому что были не готовы", – подчеркнул нардеп. Он отметил, что бойцы "Азова" на базе под Мариуполем тщательно отрепетировали заход в город. Ответственность за успех операции, по словам Таруты, взял на себя министр внутренних дел Арсен Аваков.

Билецкий, которого представили как "почетного жителя Мариуполя", раскрыл еще больше подробностей. Так, оказывается в штабе сепаратистов на улице Греческой у украинских добровольцев был свой агент. Она делала селфи в штабе для своего Instagram, но в кадре каждый раз оказывались важные для украинской стороны детали.

За неделю до штурма, добавил экс-командир "Азова", его подопечные провели разведку боем. В итоге операция прошла почти без потерь. Впрочем, Билецкий уверен, что главные бои и парады у украинской армии еще впереди.

"Наши главные парады впереди. В Донецке, в Симферополе, а если враг не поймет, то и в Москве", – уточнил он.

Тем временем церемония завершается. "Азовцам" и другим силовикам вручают награды, а мариупольцы выстраиваются в ряд, чтобы сфотографироваться с Гордоном.

Замечания некоторых присутствующих о том, что журналист не имеет никакого отношения к освобождению Мариуполя, Гордон с фирменной улыбкой игнорирует. Шеренга желающих сделать с ним снимок не редеет.

Проблемы с памятью

Поодаль наблюдает за парадом мужчина лет 45 в серой кепке. Он представляется Дмитрием, соглашается рассказать свое мнение о событиях семилетней давности, но просит его не фотографировать.

– Я тут совсем рядом живу на проспекте Мира. Тогда 13 июня, когда "Азов" в город зашел, тут уже никого не было (из боевиков, – ред.), одни пацаны для виду остались. Я уверен, что тех предупредили, потому что за день до этого они целенаправленно взяли и ушли, – вспоминает собеседник.

Он уточняет, что основные бои в центре города шли 9 мая 2014 года, когда сепаратисты захватили здание МВД на улице Георгиевской.

– Вот тогда настоящие бои были, да. Все улицы в центре стали сразу пустынными. Правда, за два квартала отсюда жизнь кипела, молодежь гуляла, но центр города будто вымер, – говорит Дмитрий.

Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиковЗдание МВД на Георгиевской выгорело в ходе боев за Мариуполь (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

По его словам, главное достижение прошедших лет в том, что Мариуполь не превратился в Донецк. Похожее мнение разделяют и Оксана с Андреем. Супружеская пара одета в вышиванки и гуляет около военной техники "Азова".

– Мы всегда были за Украину, но вышиванки только пару лет назад купили. Теперь носим их по праздникам и очень довольны, – говорит Оксана.

Из минусов жизни в Мариуполе она выделяет плохое состояние инфраструктуры. Это особенно ярко проявилось в начале июня, когда после обильных дождей центр города просто "поплыл". Тема недавнего потопа – номер один в разговорах местных жителей.

Главный позитив прошедших семи лет – это "спокойная и мирная жизнь", хором отвечают супруги. Впрочем, Андрей добавляет, что количество горожан с пророссийскими взглядами все еще велико.

– В Мариуполе их, конечно, не абсолютное большинство, но больше половины точно, – с раздражением говорит мужчина.

Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиковОксана и Андрей пришли на праздник в вышиванках (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

Семь лет назад Мариуполь очень быстро оказался под контролем сепаратистов. Но местные чиновники уверены, что снова эта ситуация не повторится.

– На сегодняшний день Мариуполь является надежным форпостом Украины, который готов защищать рубежи нашей родины, – сказал РБК-Украина заместитель мэра Аркадий Мешков.

Такой же шаблонной фразой, без конкретики, он ответил и на вопрос о том, ударит ли по Мариуполю возможное перекрытие Россией Керченского пролива.

– Мариупольцы не переживают по этому поводу. Они знают, что совместными усилиями мы победим все, – отчеканил чиновник.

Пока центр города охвачен праздником на его окраинах идет обычная жизнь выходного дня. В том числе, и на микрорайоне Восточный, где 24 января 2015 года произошла ужасная трагедия. Утром того дня из реактивных установок "Град" обстреляли многоэтажки, школу и здание "Киевского рынка". Погиб 31 местный житель.

Сейчас найти следы того обстрела крайне сложно. Подножия серых однотипных панелек на улицах Киевская, Олимпийская и Станиславская утопают в зелени деревьев – тут на юге уже почти поспели черешни и вишни.

Подросток Коля удивляется моей просьбе показать, какие дома пострадали от обстрела.

– Та все дома пострадали: тот, тот и тот. А вон на крышу той высотки вообще снаряд прилетел, – указывает он пальцем на близлежащие дома. Ничего в них не выдает трагическое прошлое.

Впрочем, подойдя поближе и присмотревшись, начинаешь замечать "шрамы" той войны. На верхних этажах некоторых домов отсутствуют окна или же стекла крест-накрест переклеены скотчем. На некоторых стенах еще остались следы от шрапнели.

Около школы №69, которая оказалась в эпицентре обстрела, стоит полностью выгоревшее двухэтажное здание. Внутри этого обуглившегося скелета слышен шум – дети играют в "войнушки" и гоняются друг за другом.

Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиковГород со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиковГород со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиковГород со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков

Мариупольские дома покрыты "шрамами" войны (фото: Олег Черныш / РБК-Украина)

Сразу за крайними высотками Восточного на улице Защитников Украины открывается зеленое, широкое поле. Именно за ним в поселке Лебединское, по данным украинского следствия, располагалась батарея "Градов", открывшая смертельный огонь по городу.

Сейчас на этом поле растет горох. Полуголые парни с пакетами в руках "бороздят" зеленый океан, собирая урожай прямо под окнами многоэтажек.

Неподалеку двое мальчишек катаются на самокатах.

– Ребята, вы не подскажете, какие из этих домов были обстреляны пять лет назад?

Мальчишки обмениваются удивленными взглядами.

– Не, впервые о таком слышим.

– Ладно, а знаете, какой праздник сегодня в городе?

Глаза мальчишек еще больше округляются.

– Неееет, не знаем, – хором отвечают ребята и уезжают вдаль на самокатах.

Пройдет минут 20, я уже собираюсь покидать Восточный, когда до меня вдруг доходит: этим мальчишкам от силы 6-7 лет. Обстрел района могут и не помнить – были еще слишком маленькими. А оккупацию и освобождение своего города ребята, скорее всего, вообще не застали. Для них это всего лишь страницы в книжке по истории Украины.

Солнечный, неспешный и спокойный Мариуполь не выдает свою историю. Даже расстрелянное и сожженное здание бывшего управления МВД на улице Георгиевской в самом центре города выглядит не зловещим призраком, а просто разрушающимся памятником прошлых событий. Мариуполь, который усиленно превращают в "жемчужину Приазовья", кажется, уже начинает на самом деле быть ею, а не только казаться. Точно одно: как прифронтовой город он уже не выглядит.

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