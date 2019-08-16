ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

При горном обвале в Китае пропали без вести 17 человек

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 02:12
При горном обвале в Китае пропали без вести 17 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Поиск продолжается

В результате горного обвала в провинции Сычуань на юго-западе Китая без вести пропали 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

В местном штабе по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщалось, что примерно в 12:44 14 августа произошло обрушение горной породы на участке железной дороги Чэнду-Куньмин в уезде Ганьло провинции Сычуань.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Индии количество погибших в результате наводнений достигло 114 человек. Более 165 человек покинули свои дома и нашли убежище в 1318 лагерях. В результате непогоды около 200 домов были полностью разрушены.

В соседнем штате Кернатака погибли 30 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что в Непале автобус, в котором перебывало более 30 человек, упал в реку по дороге в столицу Катманду. Полицейским-ныряльщикам удалось обнаружить автобус через пять часов после аварии. Три тела были найдены там, где автобус упал в реку, еще два - в двух километрах от места происшествия.

Число жертв тайфуна в Китае выросло до 18 человек В Калифорнии на пляже обрушилась скала, есть погибшие
Новости Украины Китайобвал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь