При горном обвале в Китае пропали без вести 17 человек

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В результате горного обвала в провинции Сычуань на юго-западе Китая без вести пропали 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

В местном штабе по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщалось, что примерно в 12:44 14 августа произошло обрушение горной породы на участке железной дороги Чэнду-Куньмин в уезде Ганьло провинции Сычуань.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Индии количество погибших в результате наводнений достигло 114 человек. Более 165 человек покинули свои дома и нашли убежище в 1318 лагерях. В результате непогоды около 200 домов были полностью разрушены.

В соседнем штате Кернатака погибли 30 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что в Непале автобус, в котором перебывало более 30 человек, упал в реку по дороге в столицу Катманду. Полицейским-ныряльщикам удалось обнаружить автобус через пять часов после аварии. Три тела были найдены там, где автобус упал в реку, еще два - в двух километрах от места происшествия.