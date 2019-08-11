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Количество жертв непогоды в Индии возросло

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 22:28
Количество жертв непогоды в Индии возросло
Фото: наводнения в Индии (twitter.com/reuters)

В результате наводнений погибли 114 человек

В Индии количество погибших в результате наводнений достигло 114 человек. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что в южном штате Керала в результате непогоды погибли 57 человек. Более 165 человек покинули свои дома и нашли убежище в 1318 лагерях. В результате непогоды около 200 домов были полностью разрушены.

В соседнем штате Кернатака погибли 30 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести. В этом штате эвакуировали более 300 тыс. человек. В штате Махараштра по официальным данным погибли 27 человек, 200 тыс. эвакуировали.

Напомним, в целом, в результате непогоды, которая уже несколько дней продолжается в нескольких штатах на юге и западе Индии, погибли 114 человек. Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 августа жертвами непогоды в нескольких штатах Индии стали 95 человек. От наводнений пострадали индийские штаты Карнатака, Керала и Махараштра. Также из-за непогоды был закрыт международный аэропорт.

РБК-Украина сообщало, что на восток Китая обрушился тайфун "Лекима", который является мощнейшим с 2014 года. Из-за непогоды в Китае объявлен наивысший уровень опасности. На данный момент уже известно о как минимум 28 жертвах стихии. В пострадавших районах проводится эвакуация жителей.

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