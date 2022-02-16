Горнолыжник Ноэль выиграл олимпийское золото для Франции в слаломе

На Олимпийских играх в Пекине прошли мужские соревнования у горнолыжников, в дисциплине слалом. Быстрее всего преодолел дистанцию французский спортсмен Клеман Ноэль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
На старт соревнований вышло 86 горнолыжников. Но только 52 спортсмена добрались до финиша.
К сожалению, не смог финишировать украинец Иван Ковбаснюк. ОВо время заезда пропустил одни ворота и не закончил дистанцию.
А лучше преодолел дистанцию француз Клеман Ноэль. Кроме него на подиум попали спортсмен из Австрии и Норвегии.
Результаты слалома:
"золото" – Клеман Ноэль (Франция) – 1:44,09
"серебро" – Йоханнес Штрольц (Австрия) – 1:44,70
"бронза" – Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) – 1:44,79
Напомним, что женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, а сборная Украины финишировала на седьмой позиции.
Добавим, что американец Алекс Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу.