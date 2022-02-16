Горнолыжник Ноэль выиграл олимпийское золото для Франции в слаломе

На Олимпийских играх в Пекине прошли мужские соревнования у горнолыжников, в дисциплине слалом. Быстрее всего преодолел дистанцию французский спортсмен Клеман Ноэль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт .

А лучше преодолел дистанцию француз Клеман Ноэль. Кроме него на подиум попали спортсмен из Австрии и Норвегии.

К сожалению, не смог финишировать украинец Иван Ковбаснюк. ОВо время заезда пропустил одни ворота и не закончил дистанцию.

На старт соревнований вышло 86 горнолыжников. Но только 52 спортсмена добрались до финиша.

Напомним, что женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, а сборная Украины финишировала на седьмой позиции.

Добавим, что американец Алекс Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу.