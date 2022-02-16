Гірськолижник Ноель виграв олімпійське золото для Франції в слаломі

На Олімпійських іграх в Пекіні відбулись чоловічі змагання у гірськолижників, в дисципліні слалом. Найшвидше подолав дистанцію французький спортсмен Клеман Ноель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
На старт змагань вийшло 86 гірськолижників. Але лише 52 спортсмени дістались фінішу.
На жаль не зміг фінішувати українець Іван Ковбаснюк. Він під час заїзду пропустив одні ворота та не закінчив дистанцію.
А найкраще подолав дистанцію француз Клеман Ноель. Окрім нього на подіум потрапили спортсмен з Австрії та Норвегії.
Результати слалому:
"золото" – Клеман Ноель (Франція) – 1:44,09
"срібло" – Йоганнес Штрольц (Австрія) – 1:44,70
"бронза" – Себастьян Фосс-Солевог (Норвегія) – 1:44,79
Нагадаємо, що жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, а збірна України фінішувала на сьомій позиції.
Додамо, що американець Алекс Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу.