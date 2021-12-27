В Горловке боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ
Пророссийские наемники в очередной раз не пропустили представителей миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы. Патруль Миссии направлялся из неподконтрольных правительству районов Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 26 декабря.
Запрет доступа произошел в 11:23 на блокпосте вооруженных формирований на северо-западной окраине Горловки.
Очевидно, вооруженный член вооруженных формирований объяснил это "отсутствием предварительного уведомления".
"О своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", – отмечается в отчете миссии ОБСЕ.
Напомним, утром 25 декабря оккупанты в Луганской области не пропустили и задержали наблюдателей миссии ОБСЕ.