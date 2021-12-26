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Боевики задерживали и не пропускали наблюдателей ОБСЕ в Луганской области

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Украина, Воскресенье 26 декабря 2021 05:07
Боевики задерживали и не пропускали наблюдателей ОБСЕ в Луганской области Фото: боевики препятствовали работе ОБСЕ в Луганской области (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе в очередной раз препятствовали работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз оккупанты не пропускали и задерживали наблюдателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 25 декабря.

Нарушение свободы наблюдателей было осуществлено боевиками 25 декабря в районе Золотого и Станицы Луганской. В одном случае оккупанты не пропустили наблюдателей, а в другом случае задержали их проход в неподконтрольные правительству районы.

"Запрет доступа произошел в 09:55 примерно в 350 м к северу от южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого, где члены вооруженных формирований мотивировали это "соображениями безопасности для СММ", - говорится в сообщении.

А в 10:02 еще один патруль, который следовал через блокпост вооруженных формирований в районе моста у Станицы Луганской, задержали на 2 часа и 16 минут. Члены вооруженных формирований мотивировали это "отсутствием предварительного уведомления".

Также в 09:07 на блокпосте у южного края участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований отказали еще одному патрулю в доступе на участок разведения, объяснив это "соображениями безопасности для СММ".

"Этот патруль должен был содействовать вышеупомянутому патрулю Миссии в пересечении в неподконтрольные правительству районы", - отметили в ОБСЕ.

В ОБСЕ подчеркнули, что подобные запреты и задержки не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию соприкосновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения, которое является крайне важным для ее эффективной работы.

Напомним, что боевики на Донбассе проводят массовые учения. Для этого используют гаубицы, танки и "Грады".

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