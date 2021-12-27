У Горлівці бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ
Фото: бойовики перешкоджали роботі ОБСЄ в Донецькій області (facebook.com/oscesmm)
Проросійські найманці в черговий раз не пропустили представників місії ОБСЄ на підконтрольні уряду райони. Патруль місії прямував з непідконтрольних уряду районів Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 26 грудня.
Заборона доступу сталася об 11: 23 на блокпості збройних формувань на північно-західній околиці Горлівки.
Очевидно, озброєний член збройних формувань пояснив це"відсутністю попереднього повідомлення".
"Про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв'язку з COVID-19", – наголошується в звіті місії ОБСЄ.
Нагадаємо, вранці 25 грудня окупанти в Луганській області не пропустили і затримали спостерігачів місії ОБСЄ.