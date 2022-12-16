Горький пойдет следом: в Днепре демонтировали памятники Пушкину и Дубинину

В Днепре снесли два советских памятника - писателю Александру Пушкину и пионеру Владимиру Дубинину. Еще один драматург, а именно Максим Горький и ряд других - "стали в очередь" на демонтаж.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета Днепра.

Днепр продолжает дерусификацию и избавляется советской символики, а также других намеков на культуру и историю России. Сегодня был проведен очередной демонтаж.

Фото: в Днепре демонтировали памятники Пушкину и Дубинину (dniprorada.gov.ua)

"Сегодня демонтировали памятники Володе Дубинину, Александру Пушкину, на очереди - Максиму Горькому, Валерию Чкалову, Александру Матросову, Ефиму Пушкину. В общей сложности около десяти памятников будут демонтированы", - заявил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Все демонтированные памятники будут храниться в одном из коммунальных предприятий, а их судьбу будут решать позже.

Фото: в Днепре демонтировали памятники Пушкину и Дубинину (dniprorada.gov.ua)