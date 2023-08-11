Горел хорошо. Десантники уничтожили российский танк в районе Бахмута (видео)

Украинские десантники уничтожили российский танк Т-80 в районе Бахмута Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Дым от горящей техники было видно довольно далеко.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Так, по его словам, бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражеский танк в Бахмуте.

"Десантники обнаружили российский Т-80, отработали имеющимся вооружением и превратили его в металлолом", - рассказал генерал.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 11 августа, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 252780 военных. Что касается танков, то украинские военные с первого дня вторжения РФ уничтожили уже почти 4300 танков оккупантов.

Причем, часто мишенью ВСУ становятся не только вражеские танки старого образца, но и "хваленный" Т-90 "Прорыв". Для примера, один российский Т-90 "Прорыв" ВСУ даже отремонтировали и пустили вход после того, как сами оккупанты его утопили в водоеме.