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Горітиме багато годин: окупаційна адміністрація про пожежу на нафтобазі в Севастополі

Фото: нафтобаза в Севастополі горітиме ще багато годин (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пожежі на нафтобазі в Козачій бухті Севастополя надано четвертий рівень складности за п'ятибальною шкалою. Він триватиме ще кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва в Telegam.

"Пожежа складна, як уже писав 4 ранги, але наші вогнеборці з усім справляються, але роботи ще на багато годин", - написав він і додав, що під час пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у суботу, 29 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі. Адміністрація заявила про атаку безпілотника о 4.20 ранку.

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СевастопільПожежа