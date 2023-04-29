Будет гореть много часов: оккупационная администрация о пожаре на нефтебазе в Севастополе

"Пожар сложный, как уже писал 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", - написал он и добавил, что при пожаре никто не пострадал.

Напомни, в субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. Администрация заявила об атаке беспилотника в 4.20 утра.