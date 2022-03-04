Горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов. Есть угроза ядерной безопасности

"В результате обстрелов войсками Российской Федерации в сторону Запорожской АЭС возник пожар!" - говорится в сообщении.

На станции требовали, чтобы войска РФ прекратили вести огонь из тяжелой техники по блокам атомной станции в Энергодаре - самой большой АЭС в Европе

"Существует угроза ядерной опасности!" - подчеркивают работники станции.

На ЗАЭС заявляют, что пожарные не могут добраться из-за обстрелов.

Сообщается, что есть попадание снаряда в первый энергоблок.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также призвал немедленно прекратить обстрелы АЭС, по которой оккупанты ведут огонь впритык.

Видео: на Запорожской АЭС - пожар из-за обстрелов российских оккупантов 4 марта

Видео: на Запорожской АЭС требуют от оккупантов прекратить вести огонь по станции

На YouTube-канале стации показали видео - прямую трансляцию происходящего на АЭС.

Видео: ситуация на Запорожской АЭС, где начался пожар из-за российских обстрелов 4 марта

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена на берегу Каховского водохранилища рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.