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"Горіть у пеклі". ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 на Донецькому напрямку

Фото: Ка-52 "Алігатор" (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові сьогодні, 16 червня, знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Горіть у пеклі!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовим сьогодні вдалося знищити ворожий ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Це відбулось близько 21.00 на Донецькому напрямку.

Ка-52 - російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток вертольота Ка-50 "Чорна акула".

Станом на середину листопада 2022 року, підтверджено втрату щонайменше 25 одиниць Ка-52 під час вторгнення, що становить понад 25 % усіх боєздатних вертольотів цього типу, які перебувають на озброєнні російської армії.

Втрати Росії

Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов нещодавно повідомляв, що Росія втратила у війні проти України у п'ять разів більше гелікоптерів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.

В понеділок, 12 червня, ЗСУ вже збивали ворожий вертоліт Ка-52.

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