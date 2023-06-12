Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Українські військові знищили ворожий вертоліт Ка-52. Ударний гелікоптер більше відомий за назвою "Алігатор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
"Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі не зазначили, на якому з напрямків фронту це трапилось.
Ка-52 - російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток вертольота Ка-50 "Чорна акула".
Станом на середину листопада 2022 року, підтверджено втрату щонайменше 25 одиниць Ка-52 під час вторгнення, що становить понад 25 % усіх боєздатних вертольотів цього типу, які перебувають на озброєнні російської армії.
Нагадаємо, що українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 вояків загиблими.
Нещодавно українські військові під час бойових дій збили російський штурмовик Су-25, а також чотири ворожі дрони.
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