Горить один із найбільших НПЗ півдня Росії, підтверджено нові удари "Нептунами", - Генштаб

Сили оборони України 1 червня та в ніч на 2 червня завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей - нафтопереробний завод "Ильский" у Краснодарському краї РФ, та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
У Генштабі повідомили, що уражено нафтопереробний завод "Ильский" у Краснодарському краї РФ.
Підтверджено ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.
"Ильский" - один із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, його потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення збройних сил РФ.
Серед інших уражених цілей - зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у районі Видного на тимчасово окупованій території АР Крим.
У ніч на 1 червня українські сили також уразили корабель окупантів у районі базування поблизу Міжводного на ТОТ Криму. За попередньою інформацією, це судно розмагнічування - результати ураження уточнюються.
Також уражено склад БпЛА підрозділу противника у Шахтарському Донецької області, а також пункти управління безпілотниками окупантів у районах Устинки (Бєлгородська область РФ), Лугового на Запоріжжі і Голої Пристані на Херсонщині.
Удари по живій силі ворога українські воїни наносили в районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині та Локоти в Курській області РФ.
У Генштабі уточнили результати ракетного удару крилатими ракетами "Нептун" 31 травня 2026 року по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області.
Підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти - АВТ-1 і АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.
Також підтверджено наслідки удару по території Саратовського НПЗ 31 травня - там уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6.
Уточнено й інформацію щодо ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області РФ - було пошкоджено два резервуари РВС-50000 м3 і будівлі магістральних насосних станцій.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські Сили оборони послідовно завдають ударів по російській нафтопереробній галузі - один із ключових елементів економіки країни-агресора та джерело пального для російської армії.
Новошахтинський НПЗ у Ростовській області горів п'ять днів після атаки наприкінці серпня 2025 року, а раніше ССО заявляли, що зуміли вивести підприємство з ладу.