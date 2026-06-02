Головна » Новини » Війна в Україні

Горить один із найбільших НПЗ півдня Росії, підтверджено нові удари "Нептунами", - Генштаб

11:15 02.06.2026 Вт
6,6 млн тонн нафти на рік - стільки давав завод, що тепер горить
aimg Валерія Абабіна
Горить один із найбільших НПЗ півдня Росії, підтверджено нові удари "Нептунами", - Генштаб Фото: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів окупантів (Getty Images)
Сили оборони України 1 червня та в ніч на 2 червня завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей - нафтопереробний завод "Ильский" у Краснодарському краї РФ, та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Удар по одному з найбільших НПЗ півдня Росії

У Генштабі повідомили, що уражено нафтопереробний завод "Ильский" у Краснодарському краї РФ.

Підтверджено ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

"Ильский" - один із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, його потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення збройних сил РФ.

"Панцир-С1", склад БпЛА і корабель окупантів

Серед інших уражених цілей - зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у районі Видного на тимчасово окупованій території АР Крим.

У ніч на 1 червня українські сили також уразили корабель окупантів у районі базування поблизу Міжводного на ТОТ Криму. За попередньою інформацією, це судно розмагнічування - результати ураження уточнюються.

Також уражено склад БпЛА підрозділу противника у Шахтарському Донецької області, а також пункти управління безпілотниками окупантів у районах Устинки (Бєлгородська область РФ), Лугового на Запоріжжі і Голої Пристані на Херсонщині.

Удари по живій силі ворога українські воїни наносили в районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині та Локоти в Курській області РФ.

Підтверджено наслідки попередніх ударів по російських НПЗ

У Генштабі уточнили результати ракетного удару крилатими ракетами "Нептун" 31 травня 2026 року по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області.

Підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти - АВТ-1 і АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

Також підтверджено наслідки удару по території Саратовського НПЗ 31 травня - там уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6.

Уточнено й інформацію щодо ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області РФ - було пошкоджено два резервуари РВС-50000 м3 і будівлі магістральних насосних станцій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські Сили оборони послідовно завдають ударів по російській нафтопереробній галузі - один із ключових елементів економіки країни-агресора та джерело пального для російської армії.

Новошахтинський НПЗ у Ростовській області горів п'ять днів після атаки наприкінці серпня 2025 року, а раніше ССО заявляли, що зуміли вивести підприємство з ладу.

