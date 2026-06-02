Горит один из крупнейших НПЗ юга России, подтверждены новые удары "Нептунами", - Генштаб
Силы обороны Украины 1 июня и в ночь на 2 июня нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. Среди пораженных целей - нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ, и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Удар по одному из крупнейших НПЗ юга России
В Генштабе сообщили, что поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ.
Подтверждено поражение цели с последующим пожаром на территории завода. Масштабы нанесенных повреждений уточняются.
"Ильский" - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, его мощность переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения вооруженных сил РФ.
"Панцирь-С1", склад БпЛА и корабль оккупантов
Среди других пораженных целей - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Видного на временно оккупированной территории АР Крым.
В ночь на 1 июня украинские силы также поразили корабль оккупантов в районе базирования вблизи Межводного на ВОТ Крыма. По предварительной информации, это судно размагничивания - результаты поражения уточняются.
Также поражен склад БпЛА подразделения противника в Шахтерском Донецкой области, а также пункты управления беспилотниками оккупантов в районах Устинки (Белгородская область РФ), Лугового в Запорожье и Голой Пристани в Херсонской области.
Удары по живой силе врага украинские воины наносили в районах Широкино, Берестка и Комара Донецкой области, Малиевки на Днепропетровщине и Локоты в Курской области РФ.
Подтверждены последствия предыдущих ударов по российским НПЗ
В Генштабе уточнили результаты ракетного удара крылатыми ракетами "Нептун" 31 мая 2026 года по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области.
Подтверждено поражение двух установок первичной переработки нефти - АВТ-1 и АВТ-2, с последующим пожаром на территории предприятия.
Также подтверждены последствия удара по территории Саратовского НПЗ 31 мая - там поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6.
Уточнена и информация по ЛПДС "Лазарево" в Кировской области РФ - были повреждены два резервуара РВС-50000 м3 и здания магистральных насосных станций.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские Силы обороны последовательно наносят удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли - один из ключевых элементов экономики страны-агрессора и источник топлива для российской армии.
Новошахтинский НПЗ в Ростовской области горел пять дней после атаки в конце августа 2025 года, а ранее ССО заявляли, что сумели вывести предприятие из строя.