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Горит дом за домом: какая сейчас ситуация в Лисичанске

Фото: ситупция в Лисичанске сложная (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами. Сам же город напоминает Северодонецк, где в начале штурма города тоже горели дом за домом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской области Сергея Гайдая в Telegram.

"Ранения более 20 человек очень серьезные: врачи со всей страны сейчас спасают жизнь людям, которые просто пытались пополнить запасы воды. Так, вчера в медучреждения Краматорска госпитализированы трое жителей Лисичанска. В Днепр доставили двух детей - 14-ти и 15-ти лет, которые также находились в очереди за водой 27 июня. Есть раненые лисичане и во Львове. У многих местных жителей тяжелые повреждения", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что оккупанты не останавливаются ни перед чем.

"Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из различных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена "русского мира", - рассказал Гайдай.

По его словам, сейчас российская армия продолжает наступление по направлению Волчеяровка - Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.

Обстреляны Золотаровка, Вовчаровка и Лисичанск.

Вчера враг также атаковал в сторону Спорного, что на самой админгранице Луганской и Донецкой областей вблизи Верхнекаменки, но вынужден был отойти.

Напомним, недавно из реактивных систем залпового огня российская армия открыла огонь по скоплению местных жителей, которые вышли пополнить запасы питьевой воды.

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