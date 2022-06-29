Горить дім за домом: яка зараз ситуація в Лисичанську

"Поранення у понад 20 осіб дуже серйозні: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води. Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей - 14-ти та 15-ти років, які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові. У багатьох місцевих жителів важкі ушкодження", - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що окупанти не зупиняються ні перед чим.

"Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків. Ось така ціна "руського миру", - розповів Гайдай.

За його словами, зараз російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка - Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ.

Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ.

Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганської та Донецької областей поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти.

Нагадаємо, нещодавно із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів, які вийшли поповнити запаси питної води.

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