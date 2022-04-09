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Горит АЗС, многоэтажка и предприятие: в Лисичанске массовые пожары из-за обстрелов РФ

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

В Лисичанске Луганской области из-за атак оккупантов вспыхнули АЗС, многоэтажка и предприятие. Пожары невозможно потушить из-за обстрелов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая Facebook.

"Утром орки взялись за свое любимое дело - расстреливают жилые кварталы мирных городов. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов", - написал Гайдай.

Кроме того, в Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека.

Также, по словам Гайдая, в Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина.

"Уважаемые местные телеграмм-каналы, последнее китайское предупреждение, никаких адресов, никаких фото или видео, которые могут раскрыть расположение объектов, попавших под обстрел! Не становитесь корректировщиками огня!!!"- обратился глава Луганской области.

Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали позиции пограничников в Луганской области дронами-камикадзе.

Добавим, в полночь оккупанты обстреляли Северодоцецк, в результате чего загорелся многоэтажный жилой дом.

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ЛуганскЛисичанскВойна России против Украины