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Горить АЗС, багатоповерхівка та підприємство: в Лисичанську масові пожежі через обстріли РФ

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

У Лисичанську Луганської області через атаки окупантів спалахнули АЗС, багатоповерхівка та підприємство. Пожежі неможливо загасити через обстріли російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"Зранку орки взялися за свою улюблену справу - розстрюють житлові квартали мирних міст. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння не можливе через обстріли", - написав Гайдай.

Крім того, у Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено чотири людини.

Також, за словами Гайдая, в Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку.

"Шановні місцеві телеграм-канали, останнє китайське попередження, жодних адрес, жодних фото чи відео, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл! Не ставайте корегувальниками вогню!!!" - звернувся очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе.

Додамо, опівночі окупанти обстріляли Сєвєродоцецьк, внаслідок чого загорівся багатоповерховий житловий будинок.

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ЛуганськЛисичанськВійна Росії проти України