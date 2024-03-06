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Горіли магазин та будинок. Росіяни тричі за день обстріляли Нікополь: постраждала жінка (фото)

Фото: росіяни атакували Нікополь (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові три рази за сьогоднішній день завдавали удари по Нікополю Дніпропетровської області. В результаті ворожих обстрілів в місті спалахнув житловий будинок та великий магазин..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Через ворожий артобстріл зайнявся великий магазин. Вогонь охопив 4 тисячі кВ м. На щастя, без жертв", - повідомив Лисак.

За його даними, крім останнього удару, росіяни цілили по райцентру ще двічі за день. Окрім важкої артилерії, окупанти також використали й дрон-камікадзе.

"Постраждала літня жінка. Оговтуватиметься вдома. Горів житловий будинок, полум’я рятувальники вгамували", - додав глава ОВА.

За його словами, через російську агресію сьогодні в місті пошкоджені

  • 6 приватних осель,
  • 3 господарські споруди,
  • авто,
  • лінія електропередач.
 

Фото:  росіяни атакували Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Удар по Нікополі

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у нікопольських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що окупанти в черговий раз ударили по місту.

Також у мережі уточнювали, що після російського удару почалася сильна пожежа. 

Варто зауважити, що росіяни регулярно обстрілюють Нікополь, оскільки він знаходиться неподалік тимчасово окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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