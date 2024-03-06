В Нікополі після російського удару виникла сильна пожежа

Після російського удару по Нікополю Дніпропетровської області в місті здійнялась велика пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

За даними місцевих жителів, ворог завдав удару по цивільному обʼєкту в місті.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, ми писали, що протягом 3 березня росіяни 11 разів обстріляли Нікополь та Нікопольський район в Дніпропетровській області.

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