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В Нікополі після російського удару виникла сильна пожежа

Нікополь, Середа 06 березня 2024 17:21
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В Нікополі після російського удару виникла сильна пожежа Ілюстративне фото: в Нікополі виникла сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після російського удару по Нікополю Дніпропетровської області в місті здійнялась велика пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, ворог завдав удару по цивільному обʼєкту в місті.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, ми писали, що протягом 3 березня росіяни 11 разів обстріляли Нікополь та Нікопольський район в Дніпропетровській області.

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