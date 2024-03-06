Горели магазин и дом. Россияне трижды за день обстреляли Никополь: пострадала женщина (фото)

Российские военные три раза за сегодняшний день наносили удары по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов в городе вспыхнул жилой дом и большой магазин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Из-за вражеского артобстрела загорелся большой магазин. Огонь охватил 4 тысячи кВ м. К счастью, без жертв", - сообщил Лысак.
По его данным, кроме последнего удара, россияне целились по райцентру еще дважды за день. Кроме тяжелой артиллерии, оккупанты также использовали и дрон-камикадзе.
"Пострадала пожилая женщина. Будет приходить в себя дома. Горел жилой дом, пламя спасатели успокоили", - добавил глава ОВА.
По его словам, из-за российской агрессии сегодня в городе повреждены
Фото: россияне атаковали Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, сегодня, 6 марта, в никопольских Telegram-каналах появилась информация о том, что кафиры в очередной раз ударили по городу.
Также в сети уточняли, что после российского удара начался сильный пожар.
Следует заметить, что россияне регулярно обстреливают Никополь, поскольку он находится недалеко от временно оккупированных территорий.
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