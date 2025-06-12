Горіли будинки, магазини і авто: фото наслідків нічної атаки РФ по Харкову

Обстріл Харкова

Нагадаємо, вранці мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував місто з 01:37 до 03:08. У місті було зафіксовано 11 влучень, ще один "Шахед" - не вибухнув.

"Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали просто біля дитячих майданчиків. Один з ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту", - писав він.

Докладніше про те, які наслідки фіксувалися в кожному з трьох районів міста - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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