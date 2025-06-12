Горели дома, магазины и авто: фото последствий ночной атаки РФ по Харькову

Обстрел Харькова

Напомним, утром мер города Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал город с 01:37 до 03:08. В городе было зафиксировано 11 попаданий, еще один "Шахед" - не взорвался.

"Пожары возникали на территориях жилых домов и образовательных учреждений. В некоторых случаях обломки падали прямо возле детских площадок. Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта", - писал он.

Подробнее о том, какие последствия фиксировались в каждом из трех районов города - читайте в материале РБК-Украина.

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