UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Горіла мерія та автопарк поліції. ГУР провело операцію у Ханти-Мансійському окрузі Росії

Ілюстративне зображення (armyinform.com.ua)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Вчора, 28 жовтня, в місті Мєґіон Ханти-Мансійського автономного округу Російської Федерації (РФ) згоріла будівля місцевої адміністрації. Зокрема вогонь знищив щонайменше п’ять автомобілів поліції.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

В рамках операції ГУР напалм був залитий у вибиті вікна на першому поверсі мерії, після чого її підпалили.

Додатково на гарячу лінію ФСБ надійшло повідомлення про замінування будівлі. Поки служби безпеки намагалися з’ясувати, чи справді в будівлі наявна вибухівка, пожежники чекали дозволу на активну роботу. Тим часом вогонь швидко поширювався, знищивши канцелярію, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень.

Поки вся увага і ресурси спеціальних та рятувальних служб Мєґіона були сконцентровані на гасінні пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на поліцейські автомобілі на охоронюваній парковці. Унаслідок цієї другої пожежі було знищено щонайменше п’ять автомобілів місцевої поліції

Операції ГУР 

З початку повномасштабної війни ГУР здійснює різні операції на території Росії, що спрямовані на дестабілізацію військових і політичних структур країни-агресора.

Українська розвідка активно працює в рамках гібридної війни, застосовуючи розвідувальні, диверсійні та інформаційні операції, часто з використанням безпілотників, кібератак, вибухів у стратегічних місцях, а також атак на логістичні центри, нафтові резервуари, залізниці й авіабази.

РБК-Україна розповідало про найзнаковіші операції, що були проведені ГУР. Лише за поточний рік відомству вдалося пошкодити чи знищити російські нафтопереробні заводи (НПЗ), аеродроми, об'єкти військово-промислового комплексу (ВПК) та військових злочинців. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніГУРРосійська Федерація