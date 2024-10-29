Горела мэрия и автопарк полиции. ГУР провело операцию в Ханты-Мансийском округе России

В рамках операции ГУР напалм был залит в выбитые окна на первом этаже мэрии, после чего ее подожгли.

Дополнительно на горячую линию ФСБ поступило сообщение о заминировании здания. Пока службы безопасности пытались выяснить, действительно ли в здании имеется взрывчатка, пожарные ждали разрешения на активную работу. Тем временем огонь быстро распространялся, уничтожив канцелярию, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений.

Пока все внимание и ресурсы специальных и спасательных служб Мегиона были сконцентрированы на тушении пожара в мэрии, напалм уже был разлит на полицейские автомобили на охраняемой парковке. В результате этого второго пожара было уничтожено по меньшей мере пять автомобилей местной полиции.

Операции ГУР

С начала полномасштабной войны ГУР осуществляет различные операции на территории России, направленные на дестабилизацию военных и политических структур страны-агрессора.

Украинская разведка активно работает в рамках гибридной войны, применяя разведывательные, диверсионные и информационные операции, часто с использованием беспилотников, кибератак, взрывов в стратегических местах, а также атак на логистические центры, нефтяные резервуары, железные дороги и авиабазы.

РБК-Украина рассказывало о самых знаковых операциях, которые были проведены ГУР. Только за текущий год ведомству удалось повредить или уничтожить российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), аэродромы, объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и военных преступников.